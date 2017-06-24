Bursa’da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09:00 sıralarında Mudanya Bursa karayolu Organize Sanayi Metro İstasyonu yanında meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi’nden şehir merkezine gelen Nazmi Mesut (60) idaresindeki 16 S 0451 plakalı servis minibüsü ile aynı yöne seyreden 16 JK 551 plakalı otomobille, 16 BKY 11 plakalı bir başka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası takla atan işçi servis minibüsünün sürücüsü olduğu öne sürülen Nazmi Mesut hayatını kaybederken. minibüsün ön koltuğunda bulunan Rıdvan Demir ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Rıdvan Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde can veren minibüs sürücüsü Nazmi Mesut’un cesedi ise Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza sebebiyle Mudanya Bursa karayolu Korupark ile Hamitler arasındaki bölümü trafiğe kapatılarak, Organize Sanayi Bölgesi’ne yönlendirildi.