Bursa’da otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyreden Ö.Y. (44) yönetimindeki 16 FCC 84 plakalı otomobil, Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Ö.Y. ile G.Y. (37), H.Y. (15), R.N.Y. (15) ve Ş.Y. (12) yaralandı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.Y.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.