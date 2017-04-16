Bursa’da oy kullanmaya başlandı

Türkiye genelinde 55 milyon 319 bin 222 kişi, Bursa’da da 2 milyon 107 bin 944 kişi bugün sandık başına gidiyor. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı referandum Bursa’da 439 noktada yapılmaya başlandı. Oy kullanma işleminde 5 bin 600 polis sandık güvenliğini sağlıyor. Saat 08.00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi 17.00’de sona erecek. Ayrıca sandığa gidemeyen engelli vatandaşları belediyeler oy kullanma noktalarına götürüyor.

Oy kullanan vatandaşlar ise referandumun Türkiye için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundular.