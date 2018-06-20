Bursa’da oy kullanmaya ‘engel’ yok

Engelli bireylerin ulaşım ve erişim sıkıntılarını çözme noktasında sosyal projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde engelliler ile hasta vatandaşları da unutmayarak, dezavantajlı grupların sandıklara daha rahat ulaşabilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye kullanan bireylere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, 2 adet lift sistemli rampalı engelli aracı ile 17 kişilik katlanabilir tekerlekli sandalyelerin de taşınabildiği 1 adet minibüsü seçimler için hazırladı. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri’ne bağlı olarak çalışan 10 adet ambulansı ise 24 Haziran seçimleri için hazırda tutan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle hasta olup da yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı halde yaşayan Bursalıların sandıklara gitmesini, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesini temin edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ‘24 Haziran Pazar günü oy kullanma saatleri arasında’ ‘153’ ya da ‘0224 7161155’ numaralı telefonlardan araç talebinde bulunabileceği ifade edildi. Yetkililer, uygulamanın engelliler ile ulaşım imkanı bulunmayan tüm hastaları kapsadığını vurguladı.