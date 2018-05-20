Bursa’da oynanan play-off final maçında 230 meşale ele geçirildi

Lig play-off final maçı öncesinde aldığı tedbirlerle saha içi ve saha dışında yaşanabilecek olası olayları engelledi. Yapılan taraftar aramalarında da 230 meşale ve 19 torpil ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, geçen yıl Antalya’da oynanan Eşkişehirspor- Göztepe finalinde yaşanan olayların Bursa Büyükşehir Stadı ve çevresinde de yaşanmaması için dün gece oynanan BB Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1.Lig play-off finali öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

3 bin 100 polis, 200 özel güvenlikçi, 80 jandarma mensubunun görev yaptığı maçta, şehir girişlerine 5 farklı arama noktası kuruldu. Arama noktalarında, tüm taraftarların üst aramaları, GBT sorgulamaları yapılırken, otobüsler didik didik edildi.

230 meşale 19 torpil ele geçirildi

Aynı şekilde stadyum girişlerinde de aramalar devam etti. Stadyum girişi ve şehir girişlerinde yapılan aramalarda, 230 meşale, 19 ses torpili, 1 sis bombası, 1 ışık fişeği, 1 havai fişek, 5 adet bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi. Ayrıca maçın ardından kutlama yapmak isteyen BB Erzurumspor taraftarlarına da polis ekipleri nezaret etti. Otomobilleri ile trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışına engel olan taraftarlar ise uyarıldı.