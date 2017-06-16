Bursa’da parklar didik didik arandı

Dün gece boyunca devam eden uygulamada 284 şahıs ve 76 araç didik didik arandı. Kontrolde polisin üzerine aracını sürdüğü öne sürülen kişinin otomobilinden çok sayıda içki şişesi çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü’nden de destek alarak merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde huzur operasyonu yaptı. 15 ekip, 90 personel ile motosiklet timleri ve narkotik köpeği Alfa’nın katıldığı uygulamada 284 şahıs sorgulanırken, 76 araç didik didik arandı. Suç unsuru tespit edilen şahıslara ve eksiği olan araçlara para cezası verildi.

Polis yetkilileri parklardaki huzur operasyonlarının süreceğini, vatandaşların aileleriyle rahatça park ve bahçelerde yaz akşamlarını geçirebileceğini söylediler. Huzur operasyonu esnasında polisin üzerine aracını sürdüğü öne sürülen alkollü bir sürücünün otomobilinden çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Bu sürücü hakkında da adli ve para cezası uygulandı.

2 haftada 112 ayrı operasyon

Öte yandan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında 112 ayrı operasyonda 160 şüpheli hakkında işlem yaptı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Yapılan operasyonlar kapsamında 93.86 gram esrar, 380 gram bonzai, 196 gram metamfetamin, 28 adet ectasy, 4 adet captagon tablet ve 124 kök kenevir ele geçirildi.