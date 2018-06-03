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03 Haziran 2018 12:10

Bursa’da partilerin seçim standında meydana gelen gerginliğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Meydanı’nda seçim standı kuran İYİ Partililer ile bir grup vatandaş arasında kavga çıktı.

Bursa’da partilerin seçim standında meydana gelen gerginliğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

03 Haziran 2018 12:10

Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu anda polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı yatıştırdı ve o anlar bir telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile vatandaşlar arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu o anlar bir telefon kamerasına yansıdı.




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