Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu anda polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı yatıştırdı ve o anlar bir telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile vatandaşlar arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu o anlar bir telefon kamerasına yansıdı.