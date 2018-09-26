Bursa'da patlama: 7 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sesi şehir merkezinde birçok noktadan duyuldu.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 5 katlı bina ile çevre binalarda büyük çapta hasar meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Patlama sonrası binadaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bursagaz, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından patlamanın kesin sebebinin belli olacağı öğrenildi.

Patlama sesinin Bursa şehir merkezinden birçok noktada duyulduğu öğrenildi.