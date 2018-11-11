Bursa'da piyasaya sürülmek üzere olan uyarıcı hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alemdar Mahallesi 1. Söğütlü Sokak ile Soğanlı Mahallesi 618. Sokak'ta bulunan iş yerlerinde uyuşturucu ve uyarıcı hap satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendirerek harekete geçen emniyet güçleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 40 adet uyarıcı ve uyuşturucu hap, 2213 adet cinsel içerikli kaçak hap 72 bin adet bandrolsüz kaçak muhtelif markalarda hap ve ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu M.O., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.