Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 16:16

Bursa’da pompalı dehşeti: 1 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden iş yerini tarayan şahıslar dükkan sahibini yaraladı.

Bursa’da pompalı dehşeti: 1 yaralı

04 Ağustos 2018 16:16


Olay, Yıldırım Tütüncüoğlu Caddesi’nde bulunan bir tekstil dükkanında meydana geldi. Sabah erken saatlerde gelen şüpheli Kadir A, dükkan sahibi 34 yaşındaki Hasan Alkan ile tartışıp oradan ayrıldı. Öğle saatlerinde bir arkadaşıyla tekrar gelen Kadir A. ve Metin A, otomobilin camından pompalı tüfek ve tabancayla Alkan’a doğru 8-9 el ateş açtı. Dükkanın önünde duran Hasan Alkan karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, yaralı Alkan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkan’ın durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç