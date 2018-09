Bursa'da rahvan at yarışları heyecanı

Nilüfer Belediyesi geleneksel ata sporlarını Bursa'da yaşatmaya devam ediyor.

Akçalar Mahallesi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'na Türkiye'nin dört bir yanından 160'ın üzerinde at katıldı. Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü işbirliğiyle 11 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlara rahvan tutkunları da ilgi gösterdi. Toplam 42 bin lira para ödülünün dağıtıldığı Akçalar Rahvan At Yarışları'nda, jokeyler, atlarını kırıksız ve bozuksuz koşarak bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Kadınların da kıyasıya mücadele ettiği yarışta, Şeyda Kebapçı birinci, Berre Ardıç ikinci, Burcu Kuzucu da üçüncü olmaya hak kazandı.

Yarışların en önemli müsabakası sayılan baş kategorisinde Mustafa Dinçbaş yarışı ilk sırada tamamlarken, Şahap Gürsoy ikinci, Cengiz Cing de üçüncülük madalyası aldı.

Baş altı kategorisinde İbrahim Alpata, büyük orta kategorisinde Hatice Demir, küçük orta kategorisinde Şahap Gürsoy, deste kategorisinde Özgür Güven, taylar 3 yaş kategorisinde Recep Şimşir, taylar 4 yaş kategorisinde Ahmet Alan, taze beşli kategorisinde İbrahim Koşar, tozkoparan kategorisinde Murat Bayrak ve yerli dolu dizgin kategorisinde de Engin Kesdoğan'ın atları birinci gelerek yarışlar tamamlandı.

Dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol mensupları tarafından verildi. 27. Akçalar Rahvan At Yarışları'na katılan herkese teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, maksatlarının geleneksel ata sporlarını kalıcı hale getirmek ve geliştirmek olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, "Türkiye'nin dört bir yanından onlarca rahvan at, 9'u resmi 2'si gösteri kategorisi olmak üzere toplam 12 ayrı kategoride mücadele etti. 2016 yılında, Türkiye'de ilk kez Kayapa Rahvan At Yarışları'nda kadınlar özel kategorisi gerçekleştirmiştik. Ben bütün kadın yarışmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.