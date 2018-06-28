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28 Haziran 2018 19:06

Bursa’da rehine krizi

Bursa’da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir kişi annesi ve ablasını pompalı tüfekle rehin aldı.

Bursa’da rehine krizi

28 Haziran 2018 19:06

4 gün boyunca rehin tutulan anne ve kızı polis ekipleri kurtarmaya çalışıyor


Edinilen bilgiye göre, olay merkez yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi. Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Şener ile ablası Şahsene Göçmen’i pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı. Anne ve kızı 4 gün boyunca Caner Ş.’nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene Göçmen’in eşi (enişte) Mehmet Göçmen bir kaç Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbebt bırakması için Caner.Ş’yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte Göçmen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi. Müzakereci polislerin yoğun şekilde ikna etmeye çalıştığı şahsın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu belirtilirken olay yerinde 112 sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.




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