Bursa’da rehine krizi sona erdi

1.5 saat süren operasyon sonucu rehin tutulan anne ve kızı polisler tarafından kurtarıldı. Pompalı tüfekli şahıs polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi. Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Şener ile ablası Şahsene Göçmen’i pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı. Anne ve kız kardeşi 4 gün boyunca Caner Ş.’nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene Göçmen’in eşi (enişte) Mehmet Göçmen birkaç defa Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbest bırakması için Caner. Ş’yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte Göçmen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat Polisi de yönlendirildi. Müzakereci polislerin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç verdi ve Caner Ş. teslim oldu. Şahsın ablası Şahsene Göçmen kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.