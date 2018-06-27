Bursa’da renkli “Ahududu Şenliği”

Yıldırım Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenlediği Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali başladı. Belediye, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimarî örneklerini bünyesinde barındıran Cumalıkızık’ı dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan festival, Arabayatağı Mahallesi’nde açılış gösterileri ile başladı. Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yanı sıra Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya ekiplerinin yer aldığı festivalde ekipler ilk günle beraber gösterilerini sergilemeye başladı. 30 Haziran Cumartesi günü kortej yürüyüşü, mehteran gösterisi, Karagöz Hacivat gösterisi ve En Güzel Ahududu Yarışması ile devam edecek festival, 1 Temmuz Pazar günü pop müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz’ün 21.00’da Cazibe Merkezi’nde vereceği konser ile sonra erecek.

Misafir ekipleri Belediye Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım ilçesinin 3 kıtayı adaletle yöneten Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı önemli bir yer olduğunu belirtti. 750 bin nüfuslu Yıldırım ilçesinde, Anadolu’nun dört bir yanından, Kafkaslar ve Balkanlar’dan gelen insanların barış içinde yaşadığını belirten Edebali, “Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Batı Trakya’dan, Kosova’dan, Bosna Hersek’ten, Ahıska’dan, Kırım’dan ve ülkemizin 81 ilinden gelerek şehrimize yerleşen insanlarımızla huzur içerisinde bir arada yaşama duygusunu muhafaza ediyoruz. Yıldırım, çok farklı toplumların yaşadığı bir şehir. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz” diye konuştu.

4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’ne ev sahipliği yapan Cumalıkızık’ın asırları aşarak, tarihin yıpratıcı devirlerinden sağ salim çıkabilmiş bir köy olduğunu hatırlatan Edebali, “Şehirlerin, gökdelenlerin ve otobanların hüküm sürdüğü bu çağda kadim bir masal kahramanı gibi; ahşap evleri ve taş sokaklarıyla huzurun mesken edindiği nadîde bir köyümüzdür. 700 yıl önceki köy hayatının mekânları olduğu gibi korunmuş. Cumalıkızık geçmişten geleceğe uzanan bir Osmanlı köyü. Geçmişle bağını kopartmış bir toplumun geleceğe sağlıkla uzanması mümkün değil. Bu sebeple de 4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali, hem geçmişimize sahip çıkmamızı sağlarken hem de farklı toplumların kaynaşmasına da ortam sağlamaktadır. Maksadımız bu festival sayesinde misafirlerimizle olduğu gibi yakın coğrafyadaki komşularımızla da iletişim kurmak. Umarım misafirlerimiz şehrimizden ayrılırken kendilerini iyi hissederler ve misafirperverliğimizden memnun kalırlar. Konuklarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.