Bursa'da renkli koşu

Dünyaya yayılan "Renkli Koşu" (Color Sky 5K) etkinliği, Bursa'da yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı. Etkinlik boyunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursa Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi, önceden dağıtılan renkli tozlarla kendilerini saçlarından göz kirpiklerine kadar boyadı. Daha sonra koşucular üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki renk istasyonlarında, mor, turuncu, sarı ve yeşil tozlar atıldı. Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.

Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti. Color Sky 5K Renkli Koşu Festivali'nin, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğiyle düzenlendiğini belirten organizasyon yetkilisi Büşra Gülayıoğlu, “Türkiye'de bu yıl 5'incisini, Bursa'da ise 4'üncüsünü düzenliyoruz. Her bir kilometrede koşucuları renklendirdik. Daha sonra verdiğimiz konserle onlara güzel bir gün yaşatmaya çalıştık. 14 Ekim'de İzmir'de olacağız” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise, “Daha önce de katılmıştım. Geçen seneye göre daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çok renkli bir gün yaşıyoruz. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız bile var” şeklinde mutluluklarını dile getirdi.

Ayrıca bir genç ise sevgilisine sahnede evlilik teklifinde bulundu.