Bursa'da sağlığa dev yatırım

Bursa'ya birçok alanda kalıcı eser kazandıran Sönmez ailesi, önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Yapımını Sönmez Holding'in üstlendiği ve daha önce protokolü imzalanan 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin temeli Cuma günü atılacak. Yunuseli'de yükselecek olan modern merkez Bursa'da önemli bir eksikliği giderecek. 2019 sonunda tamamlanması planlanan ve engelli bireyler ile ailelerinin hayatını kolaylaştıracak olan sağlık üssü içerisinde havuz, kafeterya, dershane ve eğitim merkezlerini barındıracak.

Böyle bir merkezi Bursa'ya kazandıracak olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, "Rahmetli babam Ali Osman Sönmez'in vasiyetini gerçekleştiriyoruz. Ben de çocuklarıma vasiyet olarak bırakacağım. Eminim onlar da eğitimden, sağlığa kadar bir çok toplumsal konuya destek olmaktan mutluluk duyacaklardır. Kazandığımızın bir kısmı her zaman toplumun oldu ve yine olacaktır" dedi.