Bursa’da ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’

Grand Swiss-Belhotel Çelik Palas’ta gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mustafa Esgin, sağlık turizminin dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer aldığını söyledi. Sağlık turizminde pazarın 100 milyar dolara yaklaştığını belirten Mustafa Esgin, Bursa’nın bu pazardan hak ettiği payı alabilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. BTSO’nun sanayide olduğu gibi turizmde de yüksek katma değer hedefiyle projlere geliştirdiğini vurgulayan Esgin, “Son yıllarda Bursa’da yüksek teknolojili sanayiye geçiş noktasında büyük bir hareketlilik var. Başta TEKNOSAB olmak üzere çok sayıda proje hayata geçiriyor. Turizmde de katma değeri artırmak adına önemli fırsatlarımız var. Bu fırsatlardan en önemlisi de kentimizde sağlık turizmini geliştirmek. Bursa mevcut potansiyeliyle bunu başarabilecek güçte. BTSO liderliğinde, kentteki tüm paydaşların katkılarıyla Bursa’yı sağlık turizminin merkezi haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

BUSAT Başkanı Serbülent Orhaner, Türkiye’nin turist sayısı açısından dünyada 6’ncı sırada olmasına rağmen turizm geliri açısından 13’üncülüğe gerilediğine dikkat çekti. Turizmin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirten Orhaner, bunun en önemli yollarından birinin ülkede sağlık turizmini geliştirmek olduğunu söyledi. Sağlık turizminin artık bütün Türkiye’de konuşulur hale geldiğini ve bir devlet politikasına dönüştüğünü kaydeden Serbülent Orhaner, “2017 yılının Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı tarafından Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hazırlandı. Düzenlediğimiz çalıştayla bu yönetmeliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çalıştaya katılan ve sağlık turizminin gelişimi için çalışan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Asker hastanesi rehabilitasyon merkezine dönüşüyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, sağlık turizminin ülkenin vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti. Bursa’nın sağlık turizminde hak ettiği konuma gelmesini istediklerini ifade eden Akan, bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilecek tüm çalışmaların yanında olacaklarını vurguladı. Bursa’da başta Şehir Hastanesi olmak üzere sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Akan, “Birinci ve ikinci basamak sağlık yatırımlarımızın yanında sağlık turizmi potansiyeline de katkı sağlayacak çalışmalarımız var. Bursa Asker Hastenesi’ni Türkiye’nin en önemli rehabilitasyon merkezi yapmak adına çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu da geçmişte sağlık turizmi denilince akla yalnızca özel sektörün geldiğini ifade etti. Günümüzde kamu hastanelerinin de bu konuda önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Kadiroğlu, Bursa’nın kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir sağlık turizmi merkezi haline geleceğine inandığını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse de çalıştayın Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yönetmelik çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, çalıştaya katkı koyan kurumlara teşekkür etti.