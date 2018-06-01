Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan müzede ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görebilmek için Bursalılar akın ediyor. Ziyarette vatandaşlar, salavat ve dua eşliğinde sıraya girerek, Sakal-ı Şerif’i yakından görme fırsatı buldu.

Soğanlı Merkez Cami Müezzini Recai Özcan, her Ramazan ayının belirli dönemlerinde Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılıyor. Bugünde burada ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gün boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Özcan, “Vakıflar Kültür Müzesi’nde saat 24.00’a kadar da ziyaret edebilecek. Sakal-ı Şerif Mısır’dan İstanbul’a, oradan da Bursa’ya gelmiştir” dedi.