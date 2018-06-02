11 ayın sultanı ramazanı vatandaşların rahat ve aslına uygun yaşayabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, iftar ve sahur programlarının yanı sıra Vakıf Kültürü Müzesi’nde de Peygamber Efendimizin ’Sakal-ı Şerif’ini izlenime açtı. Osmangazi Müftülüğü işbirliğinde hazırlanan sergi, tüm gün boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sabah saat 09.30’dan gece saat 00.00’a kadar ziyarete açık kalacak olan ’Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, salavat ve dualar eşliğinde sıraya girerek, Peygamber Efendimizin mübarek hatırasını yakından görme fırsatı buldu.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş olan ramazan ayını Bursa’nın hakkıyla yaşadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifinin Merinos yerleşkesindeki Vakıf Kültürü Müzesi’nde sergilenmesine imkan tanıyan Osmangazi Müftülüğü’ne teşekkür etti. Tüm müzeleri ramazan ayının ruhuna uygun şekilde izlenime sunduklarını belirten Başkan Aktaş, Mekke ve Medine’ye ait fotoğrafların, Bursa’nın tarihi mekanlarına dair görsellerin, İslam alimlerinin hatıralarının müzelerde sergilendiğini ifade eden Aktaş, "Bursa olarak güzel bir ramazan ayı geçiriyoruz. İftar ve sahur programlarımız farklı mahallelerde sürüyor. Tüm camilerimiz, Kur’an-ı Kerim ayı olan ramazana hazır hale getirildi. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Tüm vatandaşlarımızı Vakıf Kültür Müzesi’ni ziyarete bekliyorum" dedi.