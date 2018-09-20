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Bursa'da seçime en hazır parti AK Parti

AK Parti Osmangazi ilçe teşkilatı mahallî seçimler için sahaya indi.

Mahalle mahalle dolaşan partililer, vatandaşın derdini dinleyip destek istiyor.


Seçim çalışmaları kapsamında İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, “Seçim çalışmaları başladı. Bizde seçim çalışmaları 24 Haziran seçim sonuçları açıklandığının ertesi günün başlamış bulunmakta. Şu anda en hazır parti biziz. Seçim yarın olsa, seçim sandıklarında görev yapacak kişi dahil her şey hazır. 250 kişilik ekiple ilçeyi karış karış geziyoruz. Mahalle yapılanmalarımız bitti. Bununla ilgili bizim haftalık olağan toplantımız yapılmakta. Ana kademe, kadın, kolları ve gençlik kolları olarak tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Sandık başkanlarımıza ve yöneticilerimize eğitim programı tertipledik” dedi.


Ev ziyaretlerinin yanısıra esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettiklerini kaydeden Çömez, "Vatandaşın sıkıntıları ile hemhal oluyoruz. Türkiye'ye yönelik ekonomik bir saldırı var. Başkanımızın da dediği gibi Türkiye bu durumun üstesinden gelecektir. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız sıkıntı yok" diye konuştu.

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