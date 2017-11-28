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28 Kasım 2017 10:24

Bursa’da şehir içi teleferik projesi iptal edildi

Bursa’da suya ve ulaşıma indirimle vatandaşın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rantabl olmayan ve değeri 100 milyon liraları bulan projeleri bir bir iptal ediyor.

Bursa’da şehir içi teleferik projesi iptal edildi

28 Kasım 2017 10:24

Belediyeyi zarara uğratan deniz uçağından sonra 100 milyon lirayı bulan şehir içi teleferik projesi de iptal edildi. Başkan Alinur Aktaş, "Bu projeyi işletemezdik. Hiçbir rantabilitesi yok. O parayı trafiği rahatlatmak için kamulaştırmada kullanacağız" dedi. Başkan Aktaş, şehre nefes aldıracak Güney Çevre Yolu ve Yıldırım metrosuna kaynak için de Başbakan Binali Yıldırım’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.


2 Kasım’da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, acil eylem planını çok kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacak. Ekonomik olmayan ve şehre katkı sağlamayacağı düşünülen projeler ise birer birer iptal ediliyor. 65 milyon liraya ihale edilen Gökdere Teferrüç teleferik hattı iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ihaleyi alan firmayla görüşerek bu konuyu tazminatsız bir şekilde kapatmayı planlıyor. Öte yandan projenin ikinci etabı olan Kültürpark istasyonu İvazpaşa Uludağ yolu projesi de ihale edilmeden rafa kaldırıldı.


İHA muhabirinin görüştüğü Başkan Alinur Aktaş, "100 milyon lira büyük rakam. Bunu trafiği rahatlatmak için kamulaştırmada kullanacağız. Bunu zaten belediye olarak işletemezdik. Çünkü rantabl olmayacaktı. Eğer rantabl olsaydı yap işlet devret modeliyle birisi alıp işletirdi "diye konuştu.


Güney çevre yolu yeniden gündemde


Trafik meselesinin çözümünde toplu ulaşımın desteklenmesi için önemli dokunuşlar yapan Başkan Aktaş, "Bizim için birinci öncelik trafik meselesi. Bunun çözümü için 24 saat çalışıyoruz. Yıldırım metrosunu hayata geçirmek için Ankara’dan destek isteyeceğiz. Toplu ulaşımı tercih sebebi haline getirecek hamleler yapacağız. Bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığı’nın Bursa’ya yaptığı raylı yatırım yok. Raylı yatırımlar hep belediye eliyle yapılmış. İnşallah Ankara’dan istediğimiz desteği alacağız. Bir destek talebimiz de Güney Çevre Yolu için olacak. Bursa’da yakın doğu ve uzak çevre yolu. Üçüncüsü şehri çok rahatlatacak. Bu da güney çevre yolu. Bunun için de Başbakanımızla görüşerek destek isteyeceğiz. Acil revizyon planımızda bir çok konuyu da Bursalılarla paylaşacağım" diye konuştu.




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