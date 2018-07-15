Bursa’da şehitlikte anma töreni düzenlendi

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Bursa Valisi İzzettin Küçük başta olmak üzere askeri erkan ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yapan Vali Küçük, şehitlerin her zaman kalplerde olduğunu dile getirerek, “15 Temmuz’un ikinci senesindeyiz. Hain terör saldırısına karşı bu milletin bütün fertleriyle büyük bir direnişin istiklaline ve istikbaline çıkma uğruna 251 şehit vermiş, 2 bin üzerinde gazimiz vardır. O gece tarihimizin en unutulmaz gecelerinden birisidir. Milletimizin kendi kaderine, istikbaline canını ortaya koyarak sahip çıkmasıdır. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine halk sokaklara, meydanlara, caddelere çıkarak büyük bir yurt savunması yapmıştır. 251 şehidimizle beraber bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bu günü asla unutmayacağız. Evlatlarımıza o gün ne olduğunu anlatacağız. Bir daha ülkemiz, milletimiz böyle bir tuzağa maruz kalmasın” dedi.