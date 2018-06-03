Bursa’da Şehr-i Ramazan coşkusu sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Park ve Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. Vatandaşların Ramazan akşamlarına huzur katan programlar, duygusal anlara da imza atıyor. İftar sonrası Merinos Parkı’nda sahneye çıkan Selçuk Salih Başhan ve Burak Çağatay Serinbaş, ‘Kavuklu ve Kıvırcık’ doğaçlama tiyatro gösterisiyle önce izleyenlere bol bol kahkaha attırdı, oyun sonrası da mini yarışmalarla çocuklara kitap armağan etti.

Teravih namazının ardından da ‘Dünya Kur-an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın birincisi Mehmet Bilir, Kur’an-ı Kerim ziyafeti verdi. Ardından da usta sanatçı Sedat Uçan, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi, seslendirdiği ilahilerle mest etti. ‘İnşallah Geleceğim’, ‘Ya Resulallah’ ve ‘Gönlümün Sultanı’ adlı ilahileriyle vatandaşlardan büyük alkış alan Sedat Uçan, programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen ‘Şehr-i Ramazan’ programında ise Karagöz gölge oyunu gösterisi ilgiyle izlendi. Teravih namazının ardından etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Rıza Kara’nın ilahileriyle duygusal anlar yaşadı.