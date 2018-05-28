Bursa’da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Olay gerçekleştiği andan itibaren tüm birimlerini harekete geçiren Büyükşehir Belediyesi, bugün de 300’ü aşkın çalışanını felaketin yaşandığı alanlara göndererek, vatandaşların uğradığı zararların tamamen giderilmesi yönünde girişimlerini sürdürüyor.

Geçen hafta sonu Bursa’da metrekareye 50 kilogram yağışın düşmesiyle oluşan, akarsuların yön değiştirmesiyle birlikte afete dönüşen sel felaketi, yerleşim birimleri ile araçlara büyük zarar verdi. Alt ve üst yapı, yaşanılan facia nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Türkiye’de gündeme oturan ve vatandaşları çaresiz durumda bırakan afet, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa Valiliği ile ilgili kamu kurumlarını harekete geçirdi. Aşırı yağışın kendisini en çok hissettirdiği bölgeler olarak kayıtlara giren Orhaneli Yolu, Hüdavendigar Mahallesi, Odunluk ve Nilüfer Vadisi’ne geçen belediye ekipleri, duruma anında müdahale etti. Zorda kalan ve hayati tehlikesi bulunan vatandaşlar kurtarılarak, yerleşim birimleri sel sularından tahliye edildi. Kapanan yollar ise ulaşıma açılarak, trafik normal seyrine çekildi.

Yüzlerce personel seferber

Bursa’yı derinden üzen felaket, ardında izler de bıraktı. Birçok ev ile iş yerini çamur basarken, alt ve üst yapıda ciddi hasarlar meydana geldi. Yağışın kendisini gösterdiği ve afet haline döndüğü andan itibaren ilgili bölgelerde seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi, selin ardından oluşan zararın giderilmesi için ekiplerini teyakkuz haline geçirdi. Fen İşleri ve İtfaiye daire başkanlıkları ile BUSKİ’ye bağlı yüzlerce personel, çamur baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde, sokaklarda çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı işçiler, Hüdavendigar ve Odunluk mahalleleri ile Nilüfer Vadisi’nde görev alırken; BUSKİ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı personel de su taşkınlarının tahliyesi ve alt yapı zararlarının giderilmesi noktasında yoğun mesai harcadı. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 20 ekipman ve 20 kamyon ile BUSKİ’ye bağlı 3 jetting, 3 vidanjör, 5 kazıklayıcı yükleyici, 8 kamyon, 2 kanal onarım ekibi ve 3 servis aracı, yaraların sarılması yönünde seferber oldu. Yapılan müdahaleler ile baskın tehdidi ve olumsuz etkileri ortadan kaldırıldı.

Mağduriyetler gideriliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceki gün sel felaketi yaşanan bölgeleri ziyaret etmiş ve vatandaşlara yaraların en kısa sürede sarılacağı taahhüdünde bulunmuştu. Başkan Aktaş, felaket sonrası tüm ekiplerin sahaya indirildiğini ve su ile çamur baskınlarının tahliyesinin gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Belediye yetkilileri ise olaydan etkilenen ev ve iş yerlerinde, sokaklarda tahliye sonrası temizlik çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yerleşim birimleri ile sokakların çamurdan arındırıldığını, ardından ilgili mekanlarda boya ve badana işlemlerinin gerçekleştirileceğini, selden zarar gören ailelere çeşitli yardımların yapılacağını belirten yetkililer, tüm bu çalışmalarda 300’ü aşkın personelin görev alacağını kaydetti.