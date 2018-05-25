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25 Mayıs 2018 20:08

Bursa’da sel suları kamyonu devirdi

Bursa’da meydana gelen sel felaketinde bir kamyon azgın sularda sürüklendi.

Bursa’da sel suları kamyonu devirdi

25 Mayıs 2018 20:08

Taşmak üzere olan Mihraplı Deresi drone ile görüntülendi.


Bursa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte dereler taştı, sokaklar sular altında kaldı. Bursa - Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Bu esnada sel sularının ortasında kalan bir kamyon kısa bir süre sonra sürüklenmeye başladı. Olaya AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.


Ayrıca taşmak üzere olan Mihraplı Deresi ise vatandaşlar tarafından drone ile görüntülendi. Görüntülerde azgın suların çamurla birlikte irili ufaklı ağaç ve odun parçalarını sürüklediği görüldü.




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