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26 Temmuz 2018 20:56

Bursa’da selde 2 çocuk evde mahsur kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağan şiddetli yağmur ev ve işyerlerini bastı, mahsur kalan vatandaşların ve sürücülerin imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti.

Bursa’da selde 2 çocuk evde mahsur kaldı

26 Temmuz 2018 20:56

2 çocuk evlerine dolan sudan dolayı kısa süre mahsur kaldı.


İnegöl’de özellikle akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağmur yaya ve araç trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, alt geçitler ile ev ve işyerlerinin zemin katları suyla doldu. Şehrin dört bir yanında göleti andıran manzaralar ortaya çıkarken, ev, işyeri ve araçlarda mahsur kalanların imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişmeye çalıştı. Bir çok vatandaş ise ev ve işyerlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.


Çocuklar evde mahsur kaldı


Öte yandan, Alanyurt Mahallesi Seçkin Sitesi’nde ikamet eden iki çocuk evde mahsur kaldı. Babası Atif Zor ile annesinin işte olduğu saatlerde evde bulunan 8 yaşındaki Sema ile 2 yaşındaki Abdülsamet evde mahsur kaldı. Birinci kattaki evlerine su dolan çocuklar büyük korku yaşarken, çocukların imdadına komşular yetişti.




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