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25 Haziran 2018 13:17

Bursa’da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Bursa’da ailesiyle birlikte Gemlik Kumsaz mevkiinde tatil yapan Ferhat Sezgin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü.

Bursa’da serinlemek için denize giren genç boğuldu

25 Haziran 2018 13:17


Edinilen bilgiye göre, dün 18.30 sıralarında 3 genç, Gemlik Kumsaz sahilinden serinlemek için denize girdi. Gençlerden ikisi bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Boğulma tehlikesi yaşayan çocuklardan biri vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılırken, 16 yaşındaki Ferhat Sezgin’e ise ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, hava kararana kadar arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlanırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı polis dalgıçlar, Sezgin’in cansız bedenine ulaştı. 16 yaşındaki çocuğun kıyıdan 50 metre uzaklıkta, 2 metre derinlikte bulunduğu bildirildi.


Gemlik ilçesi Kumsaz mevkiinde ailesi ile birlikte yazlık evlerinde tatil yaptığı öğrenilen Sezgin’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.


Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.




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