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11 Temmuz 2018 05:01

Bursa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde neden çıktığı bilinmeyen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

Bursa’da silahlı saldırı: 1 ölü

11 Temmuz 2018 05:01


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kocadoğan’la (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Alemdar Mahallesi 1. Manolya Sokak’ta tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, Kocadoğan’ı başından ve karnından tabancayla yaraladı.


Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kocadoğan, olay yerinde can verdi.


Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı.




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