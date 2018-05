Bursa’da sokak basketbolu heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonunda eski milli basketbolcu Mustafa Güçyetmez’in katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’, Mihraplı Parkı’nda yapıldı. Alanında Bursa’nın en büyük sokak basketbolu turnuvası olma özelliğini taşıyan programın açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreter Murat Başlar, Basın İlan Kurumu Müdürü Osman Başeğmez ve Güçyetmez Akademi Kurucusu Eski Milli Basketbolcu Mustafa Güçyetmez ile turnuvaya katılan sporcular ve aileleri katıldı.

Turnuva, protokol üyelerinin temsili basket atışı ile başladı. Turnuvada bay bayan olmak üzere 8 farklı kategoride 175 takımda 700’u aşkın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize sporun her alanında destek olmaya çalışıyoruz. Bugün burada sokak basketbolu turnuvası ile her yaştan çocuklarımıza hem sporu teşvik ediyoruz hem de güzel bir kaynaşma organizasyonu düzenliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

2 gün süren Sokak Basketbolu Turnuvası’nın sonunda Küçük Erkeklerde ‘Ankel Breakers’, Yıldız Erkeklerde ‘Basketbol Stars’, Genç Erkeklerde ‘ Wood Cuters’ ve Büyük Erkeklerde ‘DH Basket’ ipi göğüslerken, Küçük Kızlarda ‘ Potanın Perileri’, Yıldız Kızlarda ‘Çukurcalılar’, Genç Kızlarda ‘Potanın Sultanları’ ve Büyük Kızlarda ise ‘Hanzade’ birinci oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol mensupları tarafından takdim edildi.