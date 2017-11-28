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28 Kasım 2017 12:01

Bursa’da sokak kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Bursa’da bir kafeteryada başlayan sözlü tartışma sokakta sandalyeli, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bursa’da sokak kavgasında sandalyeler havada uçuştu

28 Kasım 2017 12:01

O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Caddesi Valilik Göç İdaresi’nin yanı başındaki kafeteryada Suriyeliler arasında başlayan sözlü tartışma sokakta kavgaya dönüştü.


Taraflar taş, sopa hatta döner bıçağı ile kavga ettiler. Tekmeli yumruklu kavgada zaman zaman sandalyeler de kullanıldı. Kavga kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirlerini darp ederken, durumdan şikayetçi olan vatandaşlar da görüntüyü kaydettiler.


Çarşamba sakinleri birkaç Suriyelinin sürekli bu bölgede kavga çıkardığını belirterek, son olayın sebebinin ise bilinmediğini ifade ettiler.


Öte yandan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kavga çıkaran Suriyelilerle ilgili inceleme başlattı. Valiliğin aldığı karar doğrultusunda olaya karışan, huzuru bozan Suriyeliler hemen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilecekler.




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