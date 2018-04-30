Bursa’da sokak oyunları coşkusu başlıyor

’si düzenlenen ‘Sokak Oyunları Şenliği’, 7 Mayıs Pazartesi günü Pınarbaşı Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Sokak Oyunları Şenliği’, bu yıl yine renkli anlara sahne olacak. Çocukları 2007 yılından itibaren her yıl sokaklarda özgürce oyun oynamaya davet eden şenlik, bu yıl da Bursa’nın en renkli ve en sesli şenliği olacak.

7 Mayıs Pazartesi günü Pınarbaşı Parkı’nda 12. kez gerçekleştirilecek olan şenlik ile binden fazla çocuk gün boyu sürecek oyun ve renkli gösterilerle doyasıya eğlenecek. Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden canlandırılması amaçlanan şenlikte, yakan top, samıdık, ip atlama ve körebe gibi pek çok oyun oynanacak. Çocukların hızla gelişen teknolojiye meydan okudukları ‘12. Sokak Oyunları Şenliği’ne sahne oyunları ise renk katacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü Bursa Kent Müzesi organizasyonu ile gerçekleştirilen 12. Sokak Oyunları Şenliği, 7 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30’da Saltanat Kapı önünden çocukların renkli kortejiyle başlayacak.

Bursa Kız Lisesi Bando Takımı’nın da eşlik edeceği kortejde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile şenliğe katılan Reşit Paşa İlkokulu, Osmangazi İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Merinos İlkokulu, Uludağ İlkokulu, Dörtçelik İlkokulu, Namazgâh İhsan Dikmen İlkokulu, Muradiye İlkokulu, 1. Murat İlkokulu, Mehmet Aker İlkokulu, Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu, Ş.J. Er Halim Çimen İlkokulu, Ali Firdevs Lizor İlkokulu öğrencileri bulunacak.

Şenliğe katılan çocuklar, dünyayı oyunla yorumlayan dövizleri ve günümüzde yerini bilgisayar oyunlarına bırakan sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarıyla Pınarbaşı Parkı’ndaki şenlik alanına yürüyecek. Bütün çocuklara açık olan ve katılan herkesin oyun oynamanın tadını doyasıya yaşayacağı şenliğe, Ali Karasu İlkokulu Halk Oyunları ekibi de gösterileri ile renk katacak.

Şenlik alanında belirlenen istasyonlarda ise Bursa Kent Müzesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü gönüllü öğrencileri önderliğinde, çocuklara, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynatılacak.