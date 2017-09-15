Bursa’da sokak sokak uyuşturucu operasyonu

Dün akşam saatlerinde 2 ilçede 7 noktada özel harekat, narkotik, asayiş, çevik kuvvet, ilçe emniyet ve trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonlarda 1547 kişi, 562 otomobil kaydı sorgulandı. Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 7 kişi gözaltına alınırken operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve diğer şubelerin de desteğiyle dev bir narkotik uygulaması düzenledi. Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt mahalleri olmak üzere 7 ayrı noktada yapılan uygulamalarda 1547 şahsa Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması yapılırken 562 araç sorgulandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan toplam 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden bir miktar esrar, bir miktar sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 77 araç hakkında ise çeşitli suçlardan dolayı cezai işlem uygulandı.

Narkotik köpeği Alfa da araçlarda uyuşturucu araması yaparken, uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yıldırım ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.