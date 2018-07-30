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30 Temmuz 2018 13:03

Bursa’da sopalı sandalyeli yer kavgası kamerada

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer meselesi yüzünden çıkan sopalı ve sandalyeli kavga kameralara yansıdı.

Bursa’da sopalı sandalyeli yer kavgası kamerada

30 Temmuz 2018 13:03

Polisin biber gazı kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı.


Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturmak isteyen 2 grup arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup bir birine girdi. Sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı. Tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada polis iki grubu ayırmak için biber gazı sıktı. Kavga sırasında yaralanan 7 kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.




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