Bursa'da stadyum çevresi rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Stadyumu'nun çevresinde incelemelerde bulunarak, kent trafiğinin en kritik noktalarından biri olan bölgeyi rahatlatacak çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Stadyumu'nun çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu incelemede, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, “Bursa trafiğinin en kritik noktalarından bir tanesi olan Stadyum civarını inceledik. Burada bir süredir viyadük çalışmaları devam ediyor. İki kollu viyadük çalışmasının bir kolu Mudanya ve İzmir Yolu, bir diğeri ise 11 Eylül Bulvarı üzerinden Yakın Doğu Çevre Yolu'na bağlanacak” dedi.

Başkan Aktaş, planlanan çalışmanın detaylarını da anlatarak, “Bugün yerinde keşifler yaptık. Bu bölge, şehrin tamamını ilgilendiren bir konu. Özellikle Acemler Kavşağı'nı ve İzmir Yolu'nu rahatlatmak için neler yapabiliriz diye düşünerek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Acil Eylem Planı kapsamında değerlendiriyoruz”

Başkan Aktaş, çalışmanın kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiğine değinerek, “Acil Eylem Planı içerisinde yapabileceklerimizi değerlendiriyoruz. Hastane inşaatı henüz bitmedi. Hastane inşaatı bittikten sonra özellikle Hayran Caddesi üzerinde yapılması gereken çalışmalar ve daha yapılması gereken kamulaştırmalar var” dedi.

Bölgedeki sadece bir miktar arsanın Gençlik Spor Bakanlığı'na ait olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Kalan kısımlarda kamulaştırmalar yapılıyor. Daha yapılması gereken kamulaştırmalar, genişletmemiz gereken yollar var. Viyadüğün de ilgili bağlantılarının tamamının bitmesi gerekiyor. Bunun için de ihaleler yapılmalı. Bursalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp, bu bölgeyi rahatlatmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.