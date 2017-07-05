Bursa’da Sulu tarım yapılan alanlar artırılacak

Bursa’nın doğusundaki 5 ilçenin zirai ve siyasi temsilcileri, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’ne yeni atanan Hayati Çelenk’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında 5 saatlik geniş katılımlı toplantı düzenlenerek, DSİ’nin sulama yatırımları ve çiftçilerin sulama suyu sıkıntıları masaya yatırıldı. Toplantı ile ilgili bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, konunun tarımsal, siyasi ve bürokratik taraftarlarını buluşturan ziyaretin, son derece yararlı geçtiğini ve bölge çiftçilerinin sulama suyu konusundaki sıkıntılarının birinci ağızdan dile getirilme fırsatı bulunduğunu söyledi. Toplantıda DSİ’nin doğu bölgesindeki tarımsal alanların sulanmasına yönelik baraj, gölet ve yeraltı sulama sistemleri ile yapılacak sulama yatırımları konusunda istişarede bulunduklarını kaydeden Hüseyin Şahin, "Bu 5 ilçemizin çok güçlü tarımsal altyapısı var. Hükümetimizin ve DSİ’nin tarımsal potansiyeli yüksek bu ilçelerimizde sulu tarım yapılan alanların miktarının artırılmasına yönelik çok ciddi çalışmaları var. Toplantıda DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine sulama suyu konusundaki sıkıntıları aktardık ve çözüm için bir yol haritası belirledik" dedi.

Şahin, ziyaret sırasında müjdeli bir haber daha aldıklarını açıklayarak, DSİ’nin Gölbaşı Barajı’nın kapasitesinin artırılması için yeni bir proje hazırlığında olduğunu bildirdi. Gölbaşı Barajı’nın halen Gürsu ve Kestel Ovası’nın bir kısmının sulama suyu ihtiyacının karşıladığını hatırlatan Şahin, DSİ’nin mevcut baraj gövdesini 30 metreye yükseltecek yatırımın planlamasının yılsonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Bu yatırımın 3-4 yıl içinde tamamlanacağını müjdeleyen Şahin, Gölbaşı’nda daha çok su toplanacağını, böylece Gürsu ve Kestel ovalarının sulanmasında yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşacağını sözlerine ekledi.