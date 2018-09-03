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03 Eylül 2018 10:27

Bursa’da sünnet coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel sünnet organizasyonu ile bu yıl 17 ilçeden 1255 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Bursa’da sünnet coşkusu

03 Eylül 2018 10:27

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklarının ilk mürüvvetini gören ailelerin heyecanını ve sevincini paylaştı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından organize edilen sünnet şenliği, 6. yılında Merinos Park’ta, coşkulu anlara imzasını attı. 17 ilçeden 1255 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı sünnet şöleni, Mevlid-i Şerif ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunduğu şölende, çocukların heyecanına, aileleri de eşlik etti.


Çocukların ilk mürüvveti


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklarının ilk mürüvvetlerini yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak olarak, “Bir anne ve babanın evlatlarıyla ilgili çok özel anları vardır. Sünnet cemiyeti, erkek çocukları olan aileler için, ilk özel anlardan biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir heyecana şahitlik ve aracılık etmek bizim için büyük bir mutluluktur. Ecdadımızın en önemli geleneklerinden olan sünnet geleneği, toplum olarak çok önemsediğimiz ve uğruna törenler yaptığımız önemli bir andır. Bu cemiyetle vatandaşlarımızın bir derdine derman olabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.


1255 çocuk sünnet oldu


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda 1255 çocuğun sünnet olduğunu belirten Başkan Aktaş, törende, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve aileleriyle de sohbet etti. Sünnet işleminin tamamen hastane ortamında gerçekleştirildiği şölene, 17 ilçeden yoğun katılım oldu. Çocukların sünnet kıyafetlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara oyuncak da hediye edildi. Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile AK Parti Osmangazi ve Yıldırım ilçe başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar sünnet şölenine yoğun katılım sağladı.




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