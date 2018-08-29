Bursa’da şüpheli valiz paniği

O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

Olay İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Plaza 16 isimli iş yerinin önünde meydana geldi. Öğle saatlerinde vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri tedbir aldı. Araç trafiğine kapatılan yolda yayaların ulaşımları da kaldırımdan sağlandı. Daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı bavulu inceledi. İnceleme sonucunda bavulun boş olduğu anlaşıldı. Fakat vatandaşların korkusuz bir şekilde o anları cep telefonları ile çekmeleri kameralara yansıdı.