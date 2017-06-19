Bursa’da Suriyeli gençler birbirine girdi: 1 yaralı

Olay, İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi 2. Güneş Sokak’ta Suriye uyruklu gençlerin kaldığı bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdukadir Elsalati (26), kiraladığı evi vatandaşı olan 6 kişiye de kiraladı. Elsalati, evde bulunan Abdullah Helef (23) ile henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Elsalati, kavga sırasında evdeki bıçakla Abdullah Helef´i yaralayıp kaçtı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Suriyeli gencin imdadına eve gelen arkadaşları yetişti. Ağır yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Abulkadir Elsalati, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.