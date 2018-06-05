Bursa’da süs havuzu sezonu açıldı

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte süs havuzlarına atlayan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden güneşin ve suyun tadını çıkardı.

Artan hava sıcaklıkları, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını kendilerince belirledikleri ’alternatif’ seçeneklere zorlarken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocuklar serinlemek için Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan süs havuzuna girdi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzen çocuklar, kimseye aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı. Çocuklar havuza girmenin tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşlara da kulak asmadı. Belediyenin "Havuza girmek, tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhası olmasına rağmen suda yüzmeye devam eden çocuklar, gelen görevlilerin ikazıyla sudan çıktı.

Kıyafetlerini alan çocuklar, olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.