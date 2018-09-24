Bursa'da ‘süslü kadınlar' pedal çevirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonuna Bursalı kadınlar da destek verdi. Bisikletlerini süsleyen ve çeşitli yazılar asan yaklaşık 250 kadın, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

Renkli kıyafetleriyle, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, caddelerde egzos kokusuna karşı çiçek kokularının yer almasını arzuladıklarını söyledi.

Kadınlar adına konuşma yapan Sümeyra Altan, Bursa'da bu yıl üçüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istediklerini belirten Altan, “Bu yüzden de süslü, renkli ve eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi ve kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra da kadınların görünür olduğu etkinliklere devam edeceğiz” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan hareket eden kadınlar, bisiklet turunu Üç Fidan Parkı'nda tamamladı.