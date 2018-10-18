Bursa'da suya ikinci indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yine suya indirim müjdesi çıktı. Kasım ayında su fiyatlarına yüzde 10 indirim yapma kararı alan meclis, 1 Kasım'dan itibaren yapılacak tüketimlerden geçerli olmak üzere su fiyatlarında yine yüzde 10 tenzilat kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda BUSKİ'nin su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere vatandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine bu mesele gündeme gelmişti. Başkan Aktaş'ın Büyükşehir'de göreve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. İlk indirim kararının ardından açıklama yapan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. İlk indirimden sonra henüz 10 geçmesinin ardından su fiyatlarına ikinci bir tenzilat daha yapıldı. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor bugün görüşüldü. 1 Kasım'dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre BUSKİ'nin halen 1 milyon 311 bin abonesi, Aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek.

Hayat indirimlerle kolaylaşıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin, son 11 ay içinde su ve toplu ulaşım fiyatlarında yaptığı indirimler, Bursalılara rahat bir nefes aldırdı. Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemle toplu ulaşım ücretlerinde geçen Aralık ayında yüzde 10-17 arasında indirim yapmış, bu yıl 17 Eylül'den geçerli olmak üzere de yüzde 4 ile yüzde 10'luk bir ilave tenzilat daha yapmıştı.

Bursa'nın tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle ilgili gerekli alt yapıyı oluşturduklarını belirten Başkan Aktaş, özellikle tanıtımla alakalı en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa Turizm Tanıtma Birliği bütçesinin büyük bölümünün Büyükşehir Belediyesi'nden aktarıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir taraftan belediyemiz ve valiliğimizin bütçesi, diğer taraftan BEBKA'nın katkılarıyla 2019 yılında dünyanın önemli turizm fuarlarında deyim yerindeyse gövde gösterisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili önemli çalışmalarımız olacak” dedi.

Aktaş, bütçe gerçeklikleri doğrultusunda alt yapı, yol ve benzeri çalışmaları da hız kesmeden sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.