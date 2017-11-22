Bursa’da suya yüzde 10 indirim

İndirimli su fiyatlarının aralık ayı faturaları için okunmaya başlanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gönül isterdi ki indirim yüzde 20-25’ler oranında olsun, fakat yüzde 10’luk indirimin bile bütçeye yansıması 53 milyon TL civarında. Ama inşallah 6 ay sonra yatırım ve hizmetler revize edilerek, gerekli tasarruflar da yapılarak bir yüzde 10’luk indirim daha gündeme gelebilir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısının başlangıcında, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nu andı. Aktaş, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Bursa’da da Süleymanoğlu’nun isminin yaşatılması yönünde değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Suya yüzde 10 indirim

Suya indirim kararı da meclisten geçti. 1 milyon 268 bin 530 abone üzerinde geçerli olacak indirim oranı 10 metreküpe kadar olan birinci kademe için yüzde 10 olarak açıklandı. Başkan Aktaş, toplam su tüketiminin yüzde 75’lik diliminin 10 metreküplük birinci kademeden oluştuğunu hatırlatarak, bütçeye yaklaşık 53 milyon TL’lik ek yük getiren indirim kararının Aralık ayı faturalarından itibaren uygulamaya geçeceğini kaydetti. Su fiyatlarının yüksekliğinden sürekli şikayetler olduğunu ifade eden Aktaş, “Bu konuda bütün parti gruplarından önergeler de gelmişti. BUSKİ yöneticilerimizle durum değerlendirmesi yaptık ve ilk etapta yüzde 10’luk bir indirimi uygun gördük. Gönül isterdi ki indirim oranı yüzde 20-25 olsun. Fakat bu şu aşamada mümkün değil. İnşallah 6 ay sonra yapacağımız proje revizyonları ve çalışmalarla bir yüzde 10 daha indirim yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Katı atık bedelleri incelenecek

Öte yandan Başkan Aktaş, su faturalarında önemli bir yekûn tutan katı atık toplama bedelleri ile ilgili bir düzenlemenin de yapılabileceğinin sinyalini verdi. İlçe belediyeleri tarafından belirlenen bu bedellerin her ilçeye göre farklılık gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu rakam Keles Belediyesi’nde düşük, Nilüfer Belediyesi’nde çok yüksek. 150 liralık bir faturada 20 lira katı atık bedeli çok etkilemeyebilir ama 50 liralık faturanın 20 lirasının katı atık bedeli olması dikkat çekiyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapalım. Türkiye genelindeki diğer belediyeleri inceleyelim, kıyaslayalım. Bunun yanında turizm işletmelerinin su fiyatlandırması ile ne yapabiliriz bakalım” dedi.

Heyelan mağdurlarına kira yardımı

Öte yandan Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi’nde yaşanan heyelanda evlerini kaybeden vatandaşlara yapılan kira yardımı süresinin uzatılması da meclis gündeminde ele alandı. Bu bölgedeki 47 aileye 350’şer TL kira yardımının 1 yıl daha uzatılacağını ifade eden Başkan Aktaş, hastane yanına TOKİ tarafından yapılacak 224 daireyle ilgili sürecin arsa temini nedeniyle uzadığını ancak artık bir sorun kalmadığını ve inşaata da başlandığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Meclisi, kira yardımının bir yıl daha uzatılmasına onay verdi.

Su şişeleme tesisi Jeotermal A.Ş’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’in Gözede Mahallesi’ne yaklaşık 80 milyon TL’lik yatırımla yaptırılan ve yüzde 95 oranında tamamlanan su şişeleme tesisi, meclis kararıyla Jeotermal A.Ş.’ye kiralandı. Muradiye markası ile üretime başlamaya gün sayan tesisler, aylık 100 bin TL kira bedeli ile 1 yıllığına Jeotermal A.Ş.’ye kiraya verildi.

Bu arada Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu olarak ilk etapta 1700 öğrenci ile eğitime başlayacak olan Işıklar Askeri Lisesi binalarının da bakım onarım yapılmasına yönelik protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.