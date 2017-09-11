Bursa’da tabela kirliliğine geçit yok

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehrin muhtelif yerlerine izin alınmadan asılan reklam amaçlı yüzlerce pano ile afişi yerlerinden sökerek topladı. Periyodik olarak 2 araçla denetimlerini sürdüren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle cadde kenarları ve kavşaklarda sürücülerin görüş mesafesini engelleyen afişleri de kaldırarak, trafiği daha güvenli hale getirdi.

Reklam çalışması yapacak işletmelerin belediyeye müracaat etmesi istenirken, yasalara ve kent estetiğine uygun olmayan şekilde kentin çeşitli noktalarına asılan tabela ve afişlerin bundan sonra da kaldırılacağı ve bu tabelaları koyan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Öte yandan, görüntü kirliliğiyle mücadele çalışmalarına vatandaşlardan da destek geldi. Çirkin görünümlü reklam tabelalarının kent estetiğini bozduğunu belirten vatandaşlar, bu çalışmaların bundan sonra da devam etmesini istedi.