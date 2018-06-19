Bursa’da tahta yarış arabaları ile ralli heyecanı

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta Tahta araç pilotları VRC pilotlarını aratmadı.

Büyükorhan’a bağlı Düğüncüler Köyü’nde tarihi mirasa sahip çıkma amacıyla başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tahta araba yarışları" büyük bir ilgiye neden oldu. Tamamen ahşap malzeme kullanarak yapılan yarış arabalarının kasklı pilotları ise VRC otomobil pilotlarını aratmadı. Bayır aşağı yüksek hızla seyreden tahta otomobillerin yarışları nefes kesti. İki grup halinde yapılan yarışlarda ilk ikiye giren dört yarışmacının katıldığı çekişmeli final etabında ipi göğüsleyen isim 32 yaşındaki Recep Softa oldu ve ödül olarak çeyrek altın kazandı. Yarışmada ikinci olan 23 yaşındaki Süleyman Emre’ye ise plaket takdim edildi.

Kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Düğüncüler Köyü Cami Yaşatma Derneği Başkanı Ali Armut, Tahta arabalar, modern ismiyle ‘tornetler’ kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarla geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknolojiyle birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar, aynı zaman da insanların bir araya toplanmasına da büyük katkılar sağlıyor" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlardan çok memnun olduklarını dile getiren Ali Armut, Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerin daha profesyonelleşmesi için sponsor arayışlarının devam ettiğini söyledi.