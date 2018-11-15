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Bursa'da tarihi çarşıdaki ahşap bina alev alev yandı...Binanın yangınla çökmesi kameraya yansıdı

Bursa’da tarihi Kayhan Çarşısı’ndaki ahşap ev alev alev yandı.

Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki ahşap ev alev alev yandı. Gökyüzüne kadar çıkan alevler sonrası zaman zaman evde göçük meydana geldi.


Yangın, Osmangazi'ye bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap bir binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler gökyüzüne kadar çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Ev yıkıldı


Öte yangın sebebiyle ahşap evde alevler sebebiyle zaman zaman yıkılmalar meydana geldi. Duvarların yıkılması saniye saniye İHA kamerasına yansıdı. Yangın; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.


Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. Olay yerine tedbir amacıyla sevk edilen ambulans ekipleri herhangi bir zehirlenen kimse olmadığı için geri döndü

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