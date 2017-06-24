Bursa’da tatil yoğunluğu, kuyruk 20 kilometreyi buldu

Sabah saatlerinde İstanbul-İzmir otobanının Bursa girişindeki kuzey gişelerinde 5 kilometreyi bulan bir yoğunluğun yaşandığı gözlenirken, trafik ekiplerinin çalışmalarıyla öğle saatlerinden itibaren de bu yoğunluğun eridiği görüldü. Bölge trafik ve şehir içi denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin trafik akışını hızlandırarak yoğunluğu eritmeye çalıştığı bildirilirken, Bursa-İzmir karayolu Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında uzunluğu 20 kilometreyi bulan yoğunluk sürücüleri çileden çıkardı. Uluabat Mahallesi yakınlarındaki trafik eşikleri iptal edilerek Balıkesir-İzmir yönüne gitmek isteyen sürücülerin bekleme yapmaksızın devamı sağlanıyor. Bayram yoğunluğu sebebiyle emniyet mensuplarının da izinleri kaldırılırken, yoğunluğun bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Otobandaki yoğunluk da Selçukgazi Tüneli’ne kadar sarktığı gözlendi.