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Bursa'da tehlikeli gerginlik

Bursa’da bir kahvehanecinin Suriyeliler tarafından bıçakla yaralanmasıyla başlayan gerginlik devam ederken, polis grubun dağılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da bir kahvehanecinin Suriyeliler tarafından bıçakla yaralanmasıyla başlayan gerginlik devam ederken, polis grubun dağılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bursa merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde kahvehane işleten M.K isimli vatandaş Suriyeliler tarafından bıçaklanmasıyla başlayan gerginlik bu akşam da devam etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis grubu sakinleştiremeyince çevik kuvvet polisi çağrıldı. Slogan atan grubu çevik kuvvet sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca olayda Suriyelilere ait olduğu öğrenilen bazı işyerlerinin camları kırılırken, müzakereci polisler grubunun dağılması için görüşmelerini sürdürüyor.

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