Yaralıların kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’ne gelen iki taraftan onlarca kişi kavgaya devam etti. Polis ve jandarma ekipleri havaya ateş ederek olaylara müdahale etti. İlçeye Bursa’dan çevik kuvvet ve polis ekipleri takviye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bilecik Yenişehir yolunda iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Odun ve satırlarla birbirine giren kavganın tarafları Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alan iki grubun yakınları hastane acil servisi önünde kavgaya devam etti

Polis ekipleri önce sözlü ikazda bulundu, ardından havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Gerginliğin kısmen de olsa devam ettiği ilçeye Bursa’dan jandarma ve polis ekiplerinin takviye gönderildiği öğrenildi.