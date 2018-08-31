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31 Ağustos 2018 18:00

Bursa’da tehlikeli gerginlik...Hastane önündeki kavgaya polis ateş ederek müdahale etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki farklı çiftlik çalışanları arasında yan bakma meselesinden başlayan kavga ilçeyi karıştırdı.

Bursa’da tehlikeli gerginlik...Hastane önündeki kavgaya polis ateş ederek müdahale etti

31 Ağustos 2018 18:00

Yaralıların kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’ne gelen iki taraftan onlarca kişi kavgaya devam etti. Polis ve jandarma ekipleri havaya ateş ederek olaylara müdahale etti. İlçeye Bursa’dan çevik kuvvet ve polis ekipleri takviye gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bilecik Yenişehir yolunda iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Odun ve satırlarla birbirine giren kavganın tarafları Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alan iki grubun yakınları hastane acil servisi önünde kavgaya devam etti


Polis ekipleri önce sözlü ikazda bulundu, ardından havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Gerginliğin kısmen de olsa devam ettiği ilçeye Bursa’dan jandarma ve polis ekiplerinin takviye gönderildiği öğrenildi.




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