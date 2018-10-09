Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa'da biri çocuk üç kişinin motosikletle yolculuğu görenleri şaşırttı.

Osmangazi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde biri çocuk 3 kişinin bindiği motosiklet, şehir merkezinde seyrederken amatör kameraya takıldı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüde, motosikletin arka kısmına eşini alan sürücünün kucağına da çocuğunu bindirdiği görülüyor. Sadece motosikleti kullanan şahsın kafasında kask olması dikkati çekti. Heykel istikametinde bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.