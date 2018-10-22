Bursa'da tekstil devine 1000 yeni işçi alınacak

Kadınları iş hayatında destekleyen birçok projesi olan firmanın işe alacağı yeni kişilerin yüzde 75'ini ise kadınlar oluşturacak.

Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan ve dünya markalarına hazır giyim - ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Tekstil, kapasite ve istihdam artışına gitmeye hazırlanıyor. Firma, geleceğe dönük planlamaları çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar bin kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Üretime 1983 yılında başlayan Yeşim Tekstil, bugün gelinen noktada 144 bin metrekaresi kapalı ve 181 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 325 bin metrekare alan üzerinde dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2 bin 500 çalışanı olan firma, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmek adına geleceğe dönük kapasite ve istihdam artışı yapma kararı aldı.

Ekonomi dünyasında genel anlamda olumsuz bir hava yaşanırken planlı bir şekilde gelişimini sürdürecek olan firma; 2018 yılında başlayıp 2019 yılı sonuna kadar devam edecek yeni işe alım süreci ile birlikte bin kişilik ek istihdam sağlamayı ve çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor. Firma bu süreçte özellikle usta eğitmen, makineci, paketçi, ütücü, kalite kontrol elemanı, leke operatörü, kesim operatörü, serim, temizlik ve koli elemanı ile makine bakım ve elektrik bakım operatörü olan çalışanları istihdam edecek.

Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, söz konusu istihdam hamlesini müşterilerinin üretim hacmini Türkiye'de Yeşim Tekstil ile birlikte büyütme kararı alması sonucunda yaptıklarını söyledi. Bu kararın Türk tekstili adına da gurur verici olduğunu belirten Şankaya, büyürken müşterilerinin kalite ve sosyal uygunluk beklentilerine cevap verecek şekilde gerekli adımları atacaklarını belirtti. Bu süreçte gerek makine parkuru gerek ek istihdam anlamındaki planlamalarını da hızla hayata geçireceklerini vurgulayan Şankaya, “Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecektir. Bu misyona uygun olarak büyüme ve gelişim odaklı tüm adımları atmaya her zaman hazırız. Yeşim Tekstil gerek kent, gerek ülke ekonomisine yaptığı pozitif katkıyı bundan sonra da arttırarak sürdürecektir. 2019 yılı sonuna kadar firma bünyesine katılacak ortalama bin yeni çalışanımızla birlikte uzun soluklu yeni bir üretim sürecinin içine girmiş olacağız” dedi.

Özellikle işe alınacak yeni çalışanların yüzde 75'inin kadın olacağına dikkat çeken Şankaya, böylelikle kadın istihdamı konusunda da büyük bir adım atarak liderliklerini devam ettireceklerini kaydetti. Şankaya, kadın istihdamındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğuna işaret ederek, “Yeşim Tekstil çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Yeni alacağımız kadın çalışanlarla bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Firma olarak 30. yılını kutladığımız kreşimizle, tüm çalışanlarımızın çocuklarının bakımını üstleniyoruz. Böylelikle çalışanlarımız en değerli varlıklarını kreşe getirerek akılları evde kalmadan çalışabiliyor. Bu, Yeşim Tekstil'i diğer tüm firmalardan ayıran çok önemli bir özellik. Böylelikle kadının iş hayatı içerisinde olmasını ve güçlenmesini destekliyoruz” diye konuştu.